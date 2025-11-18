circle x black
David Rossi, uomo misterioso in video: Commissione dispone analisi Ris e confronto

La decisione dopo le audizioni di oggi. Vinci: "Dato mandato per accertamenti, si procederà a comparazione"

David Rossi, uomo misterioso in video: Commissione dispone analisi Ris e confronto
18 novembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato Gianluca Vinci, ha dato mandato al Ris di svolgere analisi comparative tra la sagoma rimasta misteriosa che si vede comparire, al telefono, in uno dei video del vicolo dove il corpo senza vita dell’ex manager di Mps fu ritrovato, e i dati fisici di un uomo. E' lo stesso presidente della Commissione Vinci a riferire all'Adnkronos la decisione che è stata presa dopo le audizioni di oggi di Giovanna Ricci, ex dipendente del Comune di Siena, Maurizio Montigiani, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, e Cristina Casini, dipendente del Comune di Siena.

La Commissione di inchiesta ha sentito a testimonianza i tre, già ascoltati in precedenza, perché erano emerse delle contraddizioni tra le loro versioni. E proprio durante la seduta odierna, pubblica, Ricci ha fatto il nome di un uomo sostenendo di averlo "riconosciuto" nella sagoma del video che "si affaccia al vicolo di Monte Pio con il telefono in mano e poi arretra". Ricci ha sostenuto che, vedendo il filmato che fu diffuso anche sul web, lo ha riconosciuto perché era una persona che conosceva “molto bene” e per le sue "movenze”.

Dopo la seduta di oggi la Commissione, presieduta da Vinci, si è subito mossa: “Abbiamo dato mandato ai tenente colonnello Gregori del Ris di fare accertamenti”, riferisce all'Adnkronos il presidente della Commissione. “È la prima volta che ci sono elementi per provare a identificare la persona nel vicolo, della quale tanto si è parlato - sottolinea Vinci - Serve un approfondimento e per questo abbiamo subito chiesto al Ris una relazione”. L’uomo, riferisce Vinci, verrà “convocato nei prossimi giorni per prendere l'altezza e i dati fisici poi si procederà al confronto antropometrico con la sagoma del video - conclude il presidente della Commissione - Chiedo per il bene di tutti, anche nell’interesse di questa persona, di realizzare la verifica nel più breve tempo possibile”. Quanto alle audizioni di oggi, Vinci spiega che la Commissione ha ritenuto non fosse necessario procedere a un confronto tra auditi, come nei giorni scorsi si era ipotizzato: “Le loro dichiarazioni si sono allineate e quindi abbiamo ritenuto non ci fosse bisogno”. (di Sara Di Sciullo)

