circle x black
Cerca nel sito
 

Davide Iacopini aggredito a Roma, attore ancora in Terapia intensiva: avviata diminuzione della sedazione

La prognosi rimane riservata, ma trapela cauto ottimismo. L'attore nella notte di venerdì scorso è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico perfettamente riuscito

Davide Iacopini - Ipa
Davide Iacopini - Ipa
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 17.16
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

Prosegue il decorso posto operatorio dell'attore Davide Iacopini, ricoverato all'Ao San Camillo Forlanini di Roma, dopo l'incidente in monopattino causato da una minicar. Il paziente è in Terapia intensiva e - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - è stata avviata la diminuzione della sedazione e trapela un cauto ottimismo in un quadro clinico ancora complesso, la prognosi rimane riservata. L'attore nella notte di venerdì scorso è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico perfettamente riuscito.

L'incidente in monopattino dell'attore era stato provocato da una minicar. I carabinieri della compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, nella notte hanno sequestrato una minicar per caratteristiche e fattezze corrispondente a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre, tra cui quella che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore Iacopini. Due minorenni, due ragazzi di 16 e 17 anni, individuati dopo le indagini dei militari dell'Arma e della polizia locale, hanno ammesso le sei aggressioni, tra cui quella che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Davide Iacopini incidente minicar attore investito da minicar
Vedi anche
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza