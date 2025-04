Design: presentato a Milano Foodies’ Challenge 2025 tra mito e cultura pop

Foodies’ Challenge è un laboratorio internazionale di sperimentazione, dove competenze e linguaggi differenti si intrecciano per dare vita a visioni inedite del cibo. Nato nel 2015, il progetto invita chef, architetti e registi a collaborare per ideare e raccontare nuovi “Progetti di Cibo”: concetti gastronomici innovativi tradotti in esperienze visive, tattili e narrative attraverso video che documentano il processo creativo e l’esito finale della loro sinergia. Sono 11 i team a concorrere al Foodies’ challenge 2025 con i loro progetti, dal taglio che spazia tra mito e cultura pop, che saranno vagliati dalla giuria e oggetto di una premiazione che si svolgerà a Novembre, in un evento dedicato. Il tema dell’edizione 2025 è l’ispirazione del mito, un invito a rileggere archetipi e narrazioni attraverso il prisma della creazione culinaria contemporanea. La presentazione ufficiale si è tenuta presso il Park Hyatt in occasione del Fuorisalone di Milano 2025, cornice ideale per lanciare una sfida che celebra la memoria, l’immaginazione e la cultura del fare. Jacuzzi® è tra gli storici sostenitori dell’iniziativa.