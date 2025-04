Design, Volpetti (Philip Morris International): "Curiosità è scintilla per cambiamento"

“La campagna 2025 ‘Iqos Curious X’ è progetto globale che mette al centro di tutto quello che facciamo la curiosità. Noi stiamo cercando di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima, un viaggio di trasformazione senza precedenti nella nostra categoria. La curiosità gioca un ruolo fondamentale, è la scintilla per l’innovazione, per il cambiamento e per creare un nuovo status quo”. Lo afferma Stefano Volpetti, presidente Smoke-free inhalation products e Cco di Philip Morris International, alla presentazione dell’installazione firmata Seletti con la quale Iqos celebra, in occasione della Milano Design Week, la sua crescente community, giunta a contare oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo. Con ‘Curious X: sensorium piazza’, questo il titolo dell’installazione, il brand lancia anche la sua campagna globale 2025: ‘Iqos Curious X’.