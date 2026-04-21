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Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare, ecco le nuove linee guida

Al centro del congresso domani all'università Europea di Roma

ALIMENTI OLIO CONDIMENTO PER INSALATA (Letizia Mantero, MILANO - 2003-03-06) - FOTOGRAMMA
ALIMENTI OLIO CONDIMENTO PER INSALATA (Letizia Mantero, MILANO - 2003-03-06) - FOTOGRAMMA
21 aprile 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si terrà domani a Roma all'università Europea, organizzato dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia diretto da Ernesto Greco, il congresso sulle nuove Linee guida della dieta mediterranea nella prevenzione cardiovascolare. "La dieta mediterranea è da molti considerata il fattore di maggior importanza per la longevità che caratterizza la popolazione italiana, prima al mondo dopo il Giappone - spiega Greco all'Adnkronos Salute - Gli impatti benefici di questa alimentazione dal punto di vista epigenetico sono evidenti a livello cardiovascolare, ma anche nella prevenzione delle malattie neurodegenerative e oncologiche".

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Il congresso, diretto da Greco, Roberto Volpe e Nicola Veronese, mette in evidenza i risultati raggiunti da questo gruppo di lavoro di esperti provenienti da prestigiose università italiane, dal Cnr e dall'Istituto superiore di sanità. Durante il congresso saranno affrontati anche gli impatti economici e di sostenibilità che la prevenzione cardiovascolare permette di tutelare a livello della nostra società. Tutti gli esperti presenti, medici, economisti, epidemiologi e ricercatori affronteranno l'importanza di questa corretta alimentazione e del suo impatto sulla salute globale.

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dieta mediterranea Linee Guida della Dieta mediterranea Linee Guida della Dieta mediterranea nella prevenzione cardiovascolare
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