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Difende il padre da un tentativo di rapina, accoltellato 46enne a Napoli

Medicato in ospedale e dimesso

Carabinieri - (Ipa)
Carabinieri - (Ipa)
19 aprile 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Difende il padre da un tentativo di rapina: accoltellato al braccio. È accaduto sabatosera intorno alla 23:30 nel quartiere Ponticelli a Napoli. I carabinieri sono intervenuti al Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un 46enne ferito.

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Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo era in via dei Bronzi di Riace quando due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarre il telefono al padre che era con lui. La sua reazione avrebbe indotto i rapinatori a colpirlo al braccio sinistro con un coltello. La vittima è stata dimessa. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.

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tentativo di rapina accoltellato Napoli napoli news napoli quartiere Ponticelli
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