Oggi, domenica 16 febbraio, blocco del traffico a Roma per la penultima domenica ecologica che prevede lo stop ai veicoli inquinanti nella Fascia Verde.

Orari e deroghe

I divieti sono in vigore fra le 7.30 e le 12.30 e fra le 16.30 e le 20.30. Previste delle deroghe per i veicoli ibridi o elettrici, per quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità.

Per l'occasione, sono in programma anche quattro percorsi di trekking urbano con l'obiettivo di favorire la sensibilizzazione ambientale e la scoperta a piedi di luoghi di valore storico, ambientale e culturale dei quartieri e territori della città.

L'ultima domenica ecologica della stagione invernale 2024-2025 è prevista per il 23 marzo prossimo.