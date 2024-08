Una donna è stata trovata senza vita oggi a Roma uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sua auto. A confessare di averla uccisa è stato il marito che è entrato in un bar tabacchi poco distante dal veicolo, lasciato in via Palombarese 222 a Fonte Nuova e ha chiesto aiuto: "L'ho uccisa, chiamate i carabinieri". Il commerciante, incredulo, è uscito in strada ritrovandosi davanti la scena terribile descritta dall'uomo. Per Annarita Morelli, 72 anni, non c'era ormai nulla da fare. Il marito 74enne, all'arrivo dei carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo, ha consegnato la pistola e si è fatto portare in caserma.