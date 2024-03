L'uomo, di 86 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Ancona. La moglie aveva anche lei 86 anni

Ha ucciso la moglie, da tempo malata e inferma, sparandole con il suo fucile da caccia. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso tentando il suicidio. L'uomo, un anziano di 86 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Ancona. La moglie aveva anche lei 86 anni. E' accaduto questa mattina a Corridonia, in provincia di Macerata. A dare l'allarme è stato il marito della figlia delle coppia. I due, che abitano al piano di superiore del casolare in contrada Macina dove si è consumato il delitto, hanno sentito gli spari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Macerata e del Nucleo investigativo.