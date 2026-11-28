In un'aula di Kyiv la lezione finisce quando va via la corrente: si spengono le luci, il riscaldamento si ferma e i computer restano muti. A volte suona la sirena e le classi scendono nei rifugi sotterranei, ma senza elettricità lì sotto restano solo il buio e il freddo. A cambiare questa realtà in dieci istituti scolastici della capitale ucraina è ora una spedizione dall'Italia: dieci generatori diesel da 100 kW che garantiscono energia, calore e continuità didattica a 11.690 studenti, suddivisi in 358 classi dalle elementari al liceo. È il risultato di "Luce per l'istruzione", missione umanitaria da 400mila euro nata dalla mobilitazione di 200 imprenditori italiani di Osa Community e Imprenditore Vero e realizzata sul campo da Onlus Mariana, tutte realtà fondate da Mirco Gasparotto.

A far scattare l'iniziativa è stato Kostantin Zavinovski, imprenditore ucraino residente in Italia da oltre 25 anni. Dall'inizio del conflitto Zavinovski acquista e invia regolarmente generatori negli ospedali del suo Paese d'origine, ma nei mesi scorsi ha ricevuto una richiesta urgente dal distretto di Darnytskyi, sulla riva sinistra del Dnipro, dove i raid russi contro la centrale termoelettrica hanno lasciato al freddo oltre 1.100 palazzi tra cui dieci scuole. "Quando ho ricevuto la lettera ufficiale del Dipartimento dell'Istruzione con i nomi delle dieci scuole e il numero dei ragazzi rimasti al buio, ho capito che da solo non avrei potuto farcela", racconta Zavinovski. "Ho coinvolto i colleghi imprenditori italiani e la risposta è stata straordinaria. Oggi quei generatori non alimentano solo le aule, ma anche i rifugi delle scuole che durante gli allarmi diventano punti di sicurezza per tutto il quartiere".

Formalizzato l'accordo con le autorità scolastiche locali, che garantiscono installazione, manutenzione e carburante, la rete di Osa Community e Imprenditore Vero ha coperto l'obiettivo in sette mesi suddividendo l'impegno in dieci lotti da 40mila euro ciascuno. "Un'azienda non appartiene mai solo a chi la possiede, ma ha anche una responsabilità che va oltre i propri confini", dichiara Mirco Gasparotto. "Vedere la mobilitazione degli imprenditori italiani di Osa Community stringersi attorno all'appello di Kostantin per quasi dodicimila studenti dimostra cosa può fare una rete quando decide di mettersi a disposizione del bene comune". Per evitare dispersioni, i mezzi viaggiano senza intermediari fino in Ucraina sotto il coordinamento sul campo del giornalista ucraino Vladyslav Maistrouk. "Il nostro principio è presidiare l'ultimo miglio", sottolinea Paola Mortara, responsabile della raccolta fondi per il progetto. "Abbiamo coordinato duecento imprenditori, raccolto quattrocento mila euro e seguito i generatori fino all'accensione nei cortili delle scuole". Con i primi impianti già operativi e le ultime consegne in fase di completamento, Kostantin Zavinovski, Mirco Gasparotto e Paola Mortara hanno dato vita a una gara di solidarietà tra imprese italiane trasformandola in un presidio concreto perché a Kyiv, anche quando cala il buio, le lezioni possano continuare.