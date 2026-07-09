Questa mattina, attorno alle 5, un 32enne di origine italiana si è lanciato dalle guglie del Duomo di Milano con un paracadute dai colori della bandiera palestinese. Atterrato in Piazza Diaz, vicino il museo del Novecento, ha ripiegato il paracadute per darsi alla fuga, ma è stato bloccato da una volante della polizia. Dai video condivisi sui social, l'uomo appare in cima a una delle guglie sopra l'entata principale del Duomo, per poi lanciarsi nel vuoto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Non è ancora chiaro come abbia fatto a salire.