È l'artista crotonese Mario Sposato il vincitore del premio "Ok-Social 2024"

È il maestro Mario Sposato il vincitore del Premio Ok-Social 2024, riconoscimento consegnato nell'evento "Un anno di CrotoneOk". Oltre al premio Social, altri quattro riconoscimenti consegnati: il "MessaggioOk 2024" è stato ricevuto da Fabio Tomaino, lo "SportivoOk 2024 – 'Premio Peppino Messinetti'" è andato al nuotatore Enzo Foglia, la "MenzioneOk 2024" al Simeup Crotone e al cantautore Cecè Barretta, mentre il riconoscimento per il "PersonaggioOk 2024" alla fashion designer Ludovica Gualtieri. Sposato è stato insignito del premio Ok-Social 2024 dopo una votazione online da parte dei lettori di CrotoneOk, che potevano scegliere fra 48 candidati in lizza.

"Sono molto contento della vicinanza della Calabria, dell'Italia e del mondo - spiega all'Adnkronos Mario Sposato - con voti che sono arrivati dalla Francia e dall'America. Un premio che per me è la dimostrazione che nella vita hai fatto sempre bene, hai regalato un sorriso, dato una mano". Il riconoscimento poi ha una dedica particolare: "A mio padre e ai miei fratelli Pino ed Enzo. Persi mio padre quando avevo sei anni, e non ho avuto modo di vederlo invecchiare; i miei fratelli, che oggi non ci sono più, mi hanno cresciuto come un figlio. Sono state le mie colonne portanti". Il maestro Sposato poi dedica un pensiero anche alla città di Crotone: "Questo premio è un riconoscimento che dimostra come qualcosa stia cambiando, che siamo uniti tutti per lo stesso obiettivo. Crotone viene sempre messa all'ultimo posto nelle classifiche delle città italiane. Ma non è vero: c'è tanta gente che lavora, che si impegna per riuscire con poco a fare tanto".

A essere premiata con l'artista 57enne anche la sua concezione dell'arte: "Sarà il futuro del mondo. Tutti vengono in Italia per la nostra arte, per ammirare le nostre bellezze, per i nostri monumenti e per gli artisti che ci sono in giro per l'Italia. La mia sfida per il futuro è quella di portare avanti questa mia idea dell'arte". Arte che comprende anche gioielli, "che vengono sempre ricavati da materiale di riuso. I materiali vengono presi dalle cose che gli altri buttano, poi raffinati e utilizzati per produrre veri e propri pezzi unici".