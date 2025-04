Il Comitato su fantapapa.org: "In palio c'è la gloria". Tempo fino all'Extra Omnes per scegliere la squadra degli 11 cardinali tra titolari e un 'impapabile'

Chi sarà il prossimo Papa? Quando verrà svelato il nome del futuro Vescovo di Roma e dopo quante fumate nere? Che nome sceglierà? Dopo il Fantacalcio e il Fantasanremo, non poteva mancare il Fantapapa. "Non si scommettono soldi e non si vince niente, solo la gloria": parola del Comitato di fantapapa.org. E' qui che i 'giocatori' sono chiamati a creare la propria squadra di 11 cardinali, scegliendo un cardinale in posizione di 'papabile titolare' (che vale 500 punti in caso di elezione, 50 in caso di citazione sui principali media); 9 'papabili titolari' (per i quali vale lo stesso punteggio) e un ineleggibile in posizione di 'portiere impapabile' (ma se viene eletto papa costerà -1000 punti).

Si può creare una lega con gli amici oppure unirsi a una lega già esistente. E oltre alla squadra, naturalmente, si può 'scommettere' sulla propria lavagna tattica anche sul nome che sceglierà il prossimo pontefice (500 punti), su quale sarà la prima parola dell'annuncio (che vale 50 punti e va da 'Annuntio vobis' a Papam Habemus'), dopo quante fumate nere arriverà quella bianca e in quale giorno della settimana, se Sua Santità porterà o meno gli occhiali e a quale ordine appartiene.

I punti inizieranno ad accumularsi all'inizio del conclave, dopo l'Extra Omnes. Da quel momento, il dado è tratto e non si potranno più cambiare le scelte. Ma "la gloria eterna, unico premio previsto per i migliori fantavaticanisti, non è mai stata più vicina", assicura il comitato del Fantapapa.