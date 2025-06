Il mondo ha un urgente bisogno di pace, ma ancora di più ha bisogno di persone disposte a costruirla ogni giorno, con impegno e responsabilità. È con questa consapevolezza che prende forma l’incontro “Educare alla pace, oltre i conflitti”, secondo appuntamento del laboratorio di formazione civica Next People, promosso dal Movimento Civico Lista Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune.

L’iniziativa, pensata in particolare per i giovani che desiderano essere protagonisti del cambiamento, si svolgerà domani, mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 17:00, presso il Cardinal Hotel St Peter Rome, in via Leone Dehon 71. Sarà un’occasione di riflessione condivisa sul valore dell’educazione, del dialogo e dell’impegno civico come strumenti reali per superare le divisioni e favorire la costruzione di una società più giusta e solidale.

All’evento interverranno figure istituzionali e rappresentanti del mondo civile che porteranno il loro contributo alla discussione. Tra questi, Luisa Ciambella, responsabile organizzativo del Movimento Rocca, Mario Luciano Crea, presidente della 5a Commissione permanente della Regione Lazio, e l’ambasciatore Folco De Luca Gabrielli. È previsto inoltre un collegamento video con Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. “Educare alla pace, oltre i conflitti” vuole essere un momento di confronto autentico, pensato per chi crede che la costruzione del bene comune inizi dai gesti quotidiani e dalla formazione di una cittadinanza consapevole e attiva.