"Elle Macpherson? L'approccio olistico di cui parla l'ex modella non c'entra nulla. E' guarita grazie alla chirurgia". Così all'Adnkronos Salute Rossana Berardi, oncologa e tesoriere nazionale di Aiom (Associazione italiana oncologia medica), commenta la notizia secondo la quale l'attrice e modella australiana oggi 60enne, soprannominata The Body, ha rifiutato la chemioterapia preferendo un percorso non ordinario per trattare il suo cancro. "Si è sottoposta a una nodulectomia, l'asportazione di un nodulo del seno, sebbene non sia la procedura maggiormente indicata per questo tipo di cancro" aggiunge.

"Aspettativa di questo cancro superiore al 90% dei casi"

Per l'oncologa il racconto dell'ex top model "è un po' controverso". "Leggendo gli articoli sulla vicenda non sono chiari alcuni elementi, come ad esempio l'aver consultato - secondo quanto ha detto la stessa MacPherson - 32 medici ed esperti che le hanno consigliato di sottoporsi a mastectomia con radioterapia, chemio, terapia ormonale e ricostruzione del seno, puntualmente da lei rifiutate. Ecco, per fare chiarezza questo carcinoma non necessita di chemioterapia e la radioterapia in genere fa seguito a interventi meno demolitivi della mastectomia - spiega Berardi che è professore ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e direttrice Clinica Oncologica Aou Marche -, quindi, mi sembra strano che così tanti medici le abbiano sottoposto queste opzioni". E poi c'è il discorso dell'approccio olistico. "L'ex modella parla anche di cure integrative. Su questo punto occorre capire di cosa stiamo parlando - avverte Berardi - Sicuramente non sono terapie che sostituiscono le terapie a oggi scientificamente validate. Anzi. Ma in alcuni casi, come il sostegno alla persona, possono aiutare durante il percorso diagnostico-terapeutico".

Il tumore, la medicina tradizionale e le cure alternative

Il carcinoma intraduttale estrogeno-recettivo Her2-positivo è un tipo di tumore che "necessita di un approccio chirurgico e lei si è sottoposta a intervento che non è da Linee guida. Occorre capire, inoltre, se è stato asportato un solo nodulo o più di uno, se nel suo caso sarebbe stato sufficiente un intervento conservativo, anche se più ampio di quanto effettivamente eseguito, o se necessitava anche dell'asportazione del seno con conseguente ricostruzione. Una cosa è certa: è sbagliato e molto grave far passare il messaggio che un carcinoma si possa curare con terapie integrative e con la medicina alternativa", conclude.