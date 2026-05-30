circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Orlandi, sit-in a Roma il 22 giugno all'ora in cui sparì. Il fratello: "Ripercorrerò quei momenti"

Pietro Orlandi: "Leggo invenzioni e ipotesi, io voglio ricostruire quegli attimi basandomi su quanto è emerso davvero"

Emanuela Orlandi - Fotogramma
Emanuela Orlandi - Fotogramma
30 maggio 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ripercorrere i momenti precedenti alla scomparsa di Emanuela Orlandi, raccontarli sulla base di quanto emerso da atti e testimonianze, sgombrare il campo da illazioni: è per questo motivo che Pietro Orlandi quest'anno organizzerà il sit-in in ricordo della sorella proprio il lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 18.30, in piazza Risorgimento a Roma. Nelle stesse ore durante le quali, esattamente 43 anni prima - nel 1983 all'uscita dalla scuola di musica - ha avuto inizio il mistero della scomparsa della cittadina vaticana. "E' il ricordo di un anniversario, è giusto venga fatto in quel giorno e a quell'ora", afferma all'Adnkronos il fratello di Emanuela che, negli anni passati ha promosso spesso l'iniziativa nel weekend per motivi organizzativi. Ma tanto più quest'anno Pietro ci tiene a lanciare il sit-in nel giorno esatto dell’anniversario “per ricordare bene quei momenti perché ultimamente leggo tante cose che non corrispondono né alle dichiarazioni delle persone che sono state ascoltate e verbalizzate né a quello che è successo".

CTA

Il fratello di Emanuela ha intenzione di ripercorrere nel dettaglio, insieme alle persone che parteciperanno, gli attimi precedenti alla sparizione. "Voglio riportare le persone a quei momenti", prosegue Pietro: "Voglio farlo raccontando in maniera esatta quello che è emerso dalle dichiarazioni, dai verbali e non quello che è nelle invenzioni, nei pensieri o nelle ipotesi", osserva. "Voglio ricordare che tra le 20 e le 21 di sera, quando noi stavamo ancora aspettando Emanuela a casa, arrivò la prima telefonata dei presunti rapitori al centralino vaticano della sala stampa: è un particolare che non viene mai considerato", sottolinea Pietro convinto che ciò basti a "far cadere quanto sento dire sul mondo dei ‘cinematografari’ o su mister X". (di Sara Di Sciullo)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Emanuela Orlandi Pietro Orlandi Roma Vaticano caso orlandi emanuela orlandi sit in roma
Vedi anche
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale
Cartoons in the Bay, Pera Toons: "Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata"
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cottarelli: "Rialzo tassi Bce a giugno non scontato" - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
Bankitalia, da Panetta allarme inflazione e pil: "Innovare per crescere" - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile
Restaurata la Fontana di Colombo, ambasciatore italiano in Usa: "Momento di grande soddisfazione" - Video
News to go
Sciopero generale 29 maggio, ecco chi si ferma


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza