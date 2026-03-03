circle x black
Cerca nel sito
 

Euro-Mediterraneo, a Roma il 4 maggio il premio al giornalismo come ponte tra culture

La cerimonia si terrà a Roma, presso il Circolo degli Esteri

Euro-Mediterraneo, a Roma il 4 maggio il premio al giornalismo come ponte tra culture
03 marzo 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si terrà il prossimo 4 maggio a Roma, presso il Circolo degli Esteri, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo, un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione del ruolo del giornalismo come strumento fondamentale di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea. Dopo il successo della precedente edizione, anche quest’anno l’iniziativa conferma il proprio impegno nel promuovere il valore dell’informazione libera e responsabile, rafforzando il ruolo dei media come ponte tra culture, istituzioni e società. Il Premio rappresenta inoltre una significativa iniziativa promossa dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, impegnata nella realizzazione di progetti volti a favorire la cooperazione tra operatori dell’informazione, il dialogo tra i popoli dell’area euro-mediterranea e il rafforzamento del rapporto tra media, società civile e istituzioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare l’impegno dei professionisti dell’informazione che, attraverso il loro lavoro quotidiano, contribuiscono alla diffusione della verità, alla tutela della libertà di stampa e al rafforzamento dei valori di pace, solidarietà e comprensione reciproca tra le diverse realtà del Mediterraneo e dell’Europa. Nel corso della cerimonia saranno premiate autorevoli personalità del mondo del giornalismo, rappresentanti della stampa italiana e della stampa internazionale dell’area euro-mediterranea, che si sono distinte per professionalità, etica, indipendenza e qualità dell’informazione.

Questa edizione vedrà inoltre la significativa presenza di rappresentanti diplomatici provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, a testimonianza del sostegno delle istituzioni internazionali al ruolo del giornalismo nel rafforzare il dialogo tra i popoli e nel favorire una collaborazione costruttiva tra media e società.

Il Premio intende sottolineare l’importanza del giornalismo come presidio essenziale delle società democratiche, capace di favorire il confronto tra culture, stimolare il dibattito pubblico e promuovere una corretta informazione in un contesto globale sempre più complesso. L’evento rappresenterà un momento di incontro e riflessione tra giornalisti, istituzioni, operatori dei media e protagonisti della comunicazione internazionale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo e dell’Europa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio giornalismo euro mediterraneo
Vedi anche
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza