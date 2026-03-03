Si terrà il prossimo 4 maggio a Roma, presso il Circolo degli Esteri, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo, un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione del ruolo del giornalismo come strumento fondamentale di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea. Dopo il successo della precedente edizione, anche quest’anno l’iniziativa conferma il proprio impegno nel promuovere il valore dell’informazione libera e responsabile, rafforzando il ruolo dei media come ponte tra culture, istituzioni e società. Il Premio rappresenta inoltre una significativa iniziativa promossa dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, impegnata nella realizzazione di progetti volti a favorire la cooperazione tra operatori dell’informazione, il dialogo tra i popoli dell’area euro-mediterranea e il rafforzamento del rapporto tra media, società civile e istituzioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare l’impegno dei professionisti dell’informazione che, attraverso il loro lavoro quotidiano, contribuiscono alla diffusione della verità, alla tutela della libertà di stampa e al rafforzamento dei valori di pace, solidarietà e comprensione reciproca tra le diverse realtà del Mediterraneo e dell’Europa. Nel corso della cerimonia saranno premiate autorevoli personalità del mondo del giornalismo, rappresentanti della stampa italiana e della stampa internazionale dell’area euro-mediterranea, che si sono distinte per professionalità, etica, indipendenza e qualità dell’informazione.

Questa edizione vedrà inoltre la significativa presenza di rappresentanti diplomatici provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, a testimonianza del sostegno delle istituzioni internazionali al ruolo del giornalismo nel rafforzare il dialogo tra i popoli e nel favorire una collaborazione costruttiva tra media e società.

Il Premio intende sottolineare l’importanza del giornalismo come presidio essenziale delle società democratiche, capace di favorire il confronto tra culture, stimolare il dibattito pubblico e promuovere una corretta informazione in un contesto globale sempre più complesso. L’evento rappresenterà un momento di incontro e riflessione tra giornalisti, istituzioni, operatori dei media e protagonisti della comunicazione internazionale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo e dell’Europa.