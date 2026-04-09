Fabbrica Design Week torna a Milano tra musica, arte e soft clubbing

In occasione di Design Week, dal 21 al 26 aprile prossimi, Fabbrica del Vapore rinnova il suo impegno nella promozione del design, dell’arte e della musica contemporanea con la terza edizione di 'Fabbrica Design Week - FDW'. L’evento si articola in una serie di esposizioni e installazioni, dedicate alla sperimentazione progettuale e alla ricerca, e in un festival musicale a cura di Lele Sacchi e Eric Galiani, che vedrà esibirsi alcuni tra i più interessanti artisti della scena elettronica internazionale. Saranno 5.000 i metri quadri di superficie espositiva coperta di Fabbrica del Vapore per 'Continuum, archivi, trasformazioni e visioni del progetto', il titolo scelto che raccoglie tutti i progetti espositivi di Fabbrica del Vapore, proponendosi come collettore per università, scuole, associazioni, collettivi e designer indipendenti e 5.000 mq di superficie all’aperto dove risuoneranno le atmosfere create da alcuni tra i nomi più interessanti della scena elettronica internazionale.

Il progetto si conferma un appuntamento unico nel palinsesto del Fuorisalone, capace di far dialogare le avanguardie del design internazionale con le sonorità più ricercate della musica elettronica negli spazi di Fabbrica del Vapore a Milano. Tra importanti esposizioni curatoriali e una line up di artisti di rilievo mondiale, l'evento – che si avvale del patrocinio del Comune di Milano – si propone come un hub multidisciplinare dove convivono design e l'energia del dancefloor. Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano commenta: “Fabbrica Design Week rappresenta un esempio virtuoso di come Milano sappia valorizzare i propri spazi culturali trasformandoli in luoghi di incontro tra discipline, generazioni e linguaggi diversi. La Fabbrica del Vapore si conferma un presidio fondamentale per la creatività contemporanea, capace di accogliere e promuovere tanto la ricerca progettuale quanto le espressioni musicali più innovative. In occasione della Design Week, iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il ruolo internazionale della città come capitale del design e laboratorio aperto alla sperimentazione e ai giovani talenti.”

Il viaggio tra le esposizioni si apre con Fabbrica del Vapore e Casva, che portano alla luce il prezioso lavoro d'archivio di Carla De Benedetti, figura cardine della fotografia d'interni e del fotoreportage. Accanto alla memoria storica, si riconferma per il terzo anno la partnership con il Politecnico di Milano, che presenta un nuovo capitolo del progetto Interdependence, il panorama formativo si amplia grazie alla presenza dell’Isia, con la mostra 'Isia research – New design for a new world', e della Musashino Art University, impegnata a esplorare i nuovi modi di abitare con 'Mobility Fixtures for Unfixed Life'. Continuano le proposte delle associazioni, che rinnovano il proprio impegno nel settore: DcomeDesign torna ad abitare gli spazi della Fabbrica con 'Mutanti - Corpi, menti, materia in trasformazione', mentre l’Associazione Culturale Ventura Academy, in sinergia con Dameda, propone una riflessione generazionale con 'Design(S) Generation'. Asia Design presenta una mostra collettiva che ha come protagonista 'La Notte'. A completare questo mosaico di visioni è il collettivo ForA, che dà voce al design indipendente curando una rassegna dedicata ai talenti emergenti più originali della scena internazionale.

In questo scenario, Fabbrica Design Week si consolida come un progetto culturale trasversale, capace di unire linguaggi e generazioni diverse per valorizzare il talento giovane, le pratiche artistiche ibride e le nuove frontiere del vivere urbano. Il piazzale di Fabbrica del Vapore diventa per il terzo anno lo scenario ideale per un Festival di sei giorni dove musica e design si incontrano. Per questa edizione gli artisti si esibiranno su tre palchi pensati per offrire un’esperienza immersiva in ogni sfumatura della musica contemporanea: il Main Stage, cuore pulsante dell’evento dedicato all’elettronica di respiro internazionale; The Scene Stage, punto di riferimento per le sonorità urban e hip hop, e infine un terzo stage, Disco Counter novità di quest’anno volto a valorizzare il fermento delle crew locali. Spiccano nel cartellone del Main Stage Seth Troxler, artista e icona globale dell’elettronica, Ben Klock, uno dei DJ e produttori techno più influenti al mondo, Moodymann, pioniere della Motor City capace di fondere jazz, blues e house in un'esperienza mistica, Adiel, una delle giovani dj più interessanti e richieste dell'intera scena italiana, Toy Tonics Jam, l’etichetta tedesca di musica funky house e broken beats che propone un set con Kapote, Sam Ruffillo, Tonno Disko, Cleeeo, Tommiboy.

E ancora Ciao Discoteca Italiana, collettivo artistico che celebra la cultura pop e cantautorale italiana degli anni '60-'90, Lele Sacchi, riconosciuto a livello internazionale come una delle icone della scena elettronica house e alternativa italiana, Fabio Monesi, giovane dj milanese, i suoi set dal sound unico, graffiante e deciso, a metà strada tra la house vintage di Chicago e i suoni analogici, Turbojazz, figura chiave della scena underground, noto per fondere soul anni '70, funk boogie ed elettronica contemporanea, Dario Lem, catalizzatore di radici techno di Detroit e della cultura tedesca Parallelamente, il The Scene Stage si sviluppa in quattro appuntamenti: mercoledì 22 in console Damianito, punto di riferimento della scena urban internazionale e vincitore della finale mondiale del Red Bull 3Style, insieme a Mista P, noto DJ performer pugliese e ambassador di DJcity Italia; giovedì 23 spazio alle sonorità dancehall e reggae con Macro Marco e Dj MadKid, affiancati da Ensi, voce di spicco del panorama hip hop italiano; venerdì 24 Akeem guida un contenitore musicale eclettico con Marvely e Rae; sabato 25 chiude Dj Suspect, ambasciatore francese dei dj set in 7 pollici (45 giri) e del groove senza frontiere, insieme a DJ Filo, veterano della consolle, digger e collezionista di vinili, appassionato di sound system e hi-fi vintage, per una serata realizzata in collaborazione con The Mixtape.

Filippo Giorgi ha curato la line up del palco The Scene Stage. Novità di quest’anno è il terzo palco, Disco Counter, che si propone come una vetrina per le migliori crew locali. Uno spazio che introduce il festival con un warm up d’eccezione, a dare voce a questa sinergia Larry Masmero, ricercatore di suoni eclettici che spaziano tra electro, nu-disco e house, a cui si affiancheranno altri protagonisti della scena. Domenica mattina prenderà vita un’edizione speciale di m2o Morning Club, l’evento firmato da Radio m2o che ha portato il trend del soft clubbing a Milano, poi diffusosi da qui in tutta Italia, e che per la chiusura della Design Week sarà open air, nel piazzale della Fabbrica del Vapore. La line up, di prim’ordine, sarà annunciata a breve sui canali social di Radio m2o e Fabbrica Design Week. L’ingresso è gratuito dalle 18 alle 21 e per gli eventi di Opening e Closing, mentre l’All Night Ticket è disponibile su Xceed al costo di 3 euro per l’intera durata dell’evento.