Famiglia, Parsi: "Necessario tutelarla, mettere al primo posto la maternità"

"I padri sono fuori e assenti, chi governa nelle famiglie sono le madri e sono stanche. Quindi aumentano le donne single, che studiano, che hanno un talento. Tutti nasciamo dalla madre, la maternità è un evento di tale fondamentale importanza, che la dobbiamo mettere al primo posto. Creare vite è un atto di creatività paragonabile a quello divino. Per fare famiglia ci vuole famiglia, scuola, formazione, investimenti, fiducia nelle istituzioni. La famiglia è la più forte agenzia educativa. Tutto quello che accade in famiglia tu lo porti fuori. O ci prendiamo cura di famiglia e della scuola o non c'è futuro. Quando non c'è una politica culturale a misura di essere umani, non c'è futuro. La vera politica io l'ho vista e cambiamenti ne ha fatti". Sono le parole della presidente Fondazione Movimento Bambino Onlus Maria Rita Parsi nel corso del convegno "Generazioni in mutamento", organizzato dalla Fondazione Magna Grecia a Scilla, in provincia di Reggio Calabria.