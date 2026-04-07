circle x black
Cerca nel sito
 

Fano, accoltella fratello e genitori: arrestato 21enne, padre in gravi condizioni

La violenta aggressione in casa. Il giovane fermato dai carabinieri per triplice tentato omicidio dopo una lite﻿

Fano, accoltella fratello e genitori: arrestato 21enne, padre in gravi condizioni
07 aprile 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Notte di violenza a Fano, in provincia di Ancona. Un 21enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l’accusa di triplice tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato il fratello di 16 anni e i genitori, di 46 e 43 anni.

CTA

L’aggressione è avvenuta nella notte in via XII Settembre. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 21enne stesse litigando con il fratello di 16 anni, quando la discussione è degenerata e lo ha accoltellato. I genitori sono intervenuti nel tentativo di fermarlo ed evitare conseguenze peggiori, ma sono stati a loro volta feriti.

Dopo l’aggressione il 21enne è fuggito in strada, dove è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai carabinieri. In base alle prime informazioni, il giovane si trovava sotto l’effetto dell’alcol.

I tre feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Il padre e il figlio minore sono stati sottoposti a intervento chirurgico; le condizioni del 46enne risultano particolarmente gravi. La madre ha riportato ferite meno serie.

La famiglia è originaria del Bangladesh. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell’aggressione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fano news fano aggressione ancona news fano accoltellamento accoltellamento fano oggi fano accoltella genitori fano oggi notizie
Vedi anche
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza