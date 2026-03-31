L'imprenditore italo-americano Paolo Zampolli fa causa a Fedez e oggi, dalle sue stories di Instagram, la risposta del rapper non tarda ad arrivare.

La replica di Fedez

"Vuole venire a 'Pulp Podcast' per replicare?", scrive in sovrimpressione Fedez su un video che mostra le pagine di un quotidiano, dove viene riportata la notizia della querela milionaria (cinque milioni di euro la cifra richiesta) da parte del diplomatico amico di Donald Trump nei confronti del podcast che conduce insieme a Mr Marra. L'accusa è che il podcast lo abbia "associato all'inchiesta sugli Epstein Files".

"Facciamo notare ai giornalisti che stanno riportando la notizia che 'Pulp' ha associato Zampolli agli Epstein Files -scrive Fedez- che noi non abbiamo associato un bel niente. Zampolli è negli Epstein Files!". 'Pulp', secondo il rapper, è "l'unico canale di informazione in Italia che ha avuto l'ardire di riportare " le notizie riguardanti l'imprenditore, che ora, nell'analisi del rapper, "cerca di intimidire facendo riprendere la notizia a mezzo stampa".

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