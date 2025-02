Numerosi i contusi che sono stati portati al più vicino ospedale. Il cordoglio del sindaco Fabbri sui social per la vittima dell'incidente

Scontro tra un autobus, pieno di studenti, e un'auto oggi a Ferrara. Morta una donna, ferita una ragazza incinta. A chiarire i dettagli è il sindaco Alan Fabbri, che sui social scrive: "Purtroppo oggi pomeriggio si è verificato un tragico incidente in via Copparo, poco prima della rotatoria con via Raffanello, tra Boara e Corlo" scrive il sindaco Alan Fabbri sui social, facendo le condoglianze alla "famiglia della vittima". A morire è stata, infatti, "la conducente dell'auto, una donna di 36 anni".

Secondo una prima ricostruzione, aggiunge il primo cittadino, "sembra che l'autobus abbia sbandato per evitare la collisione con l'auto, finendo poi in un fosso e inclinandosi su un fianco. Diversi studenti hanno riportato contusioni e lievi ferite. Sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di Cona per accertamenti".

"Tra i feriti - si legge nel post - una ragazza del 1998, incinta, anch'essa soccorsa. Al momento si apprende che il bambino non sarebbe in pericolo di vita".