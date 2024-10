Fiorente di Parte Guelfa con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato

Oltre cento protagonisti, tra cavalieri e amazzoni, in sella ad altrettanti bellissimi destrieri per le strade del capoluogo toscano. Questa mattina le vie fiorentine hanno fatto da teatro alla ottava edizione della "Fiorente", la magnifica cavalcata urbana per le strade e le piazze del centro storico. In testa, anche quest'anno, la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato che ha guidato l'imponente sfilata dal Parco delle Cascine a piazza Signoria e viceversa. La passeggiata a cavallo organizzata da Parte Guelfa affonda le proprie radici storiche nelle parate a cavallo che attraversavano la città gigliata in occasione delle visite di illustri personalità.

La Fanfara a cavallo della Polizia di Stato ha regalato grande emozioni a tutti i partecipanti alla manifestazione, ma anche a turisti e curiosi, incantando con la sua musica strumentale, a partire proprio dal nostro Inno Nazionale, magistralmente eseguito in piazza della Signoria di fronte a tutte le Autorità presenti.

Il Questore Maurizio Auriemma ha espresso il suo più sentito ringraziamento a Parte Guelfa, alla Fanfara e, naturalmente, al Reparto a Cavallo della Polizia di Stato fiorentina che partecipa giornalmente ai servizi per la sicurezza dei parchi cittadini e in particolar modo di quello delle Cascine.