Firenze, Studenti per la Palestina "ribattezzano" piazza San Marco

Nelle locandine in vista dell'assemblea si dà appuntamento in "piazza Shireen Abu Akleh", la giornalista palestinese uccisa nel 2022

E piazza San Marco venne 'ribattezzata': accade a Firenze, dove gli 'Studenti per la Palestina' hanno dato appuntamento, per una riunione dell'assemblea del movimento, in piazza Shireen Abu Akleh. La scelta del nome non è ovviamente casuale e ricorda la giornalista palestinese uccisa l'11 maggio 2022 a Jenin, in Cisgiordania, durante un'operazione dell'esercito Israeliano.