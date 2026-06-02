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Pinerolo, trovato il corpo del 17enne trascinato dalla corrente del Chisone

Il ragazzo si trovava sulla riva del torrente insieme ad alcuni amici qunado è stato trascinato dalla forza dell'acqua. Il ritrovamento a 600 mt a valle del Ponte San Martino

Annegato nel Chisone - (VVf)
Annegato nel Chisone - (VVf)
02 giugno 2026 | 08.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio lungo il torrente Chisone, nel territorio di Pinerolo. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai Vigili del Fuoco di Torino, a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino.

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Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava sulla riva del torrente insieme ad alcuni amici quando è stato improvvisamente trascinato dalla forza della corrente. L’allarme è scattato immediatamente e le operazioni di ricerca sono partite dal punto dell’ultimo avvistamento.

Per ore decine di soccorritori hanno battuto il corso d’acqua e le sue sponde nella speranza di ritrovarlo in vita. In campo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Pinerolo, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Torino, i sommozzatori trasportati dall’elicottero Drago del Reparto Volo Piemonte, il Nucleo Cinofili regionale e il Soccorso Alpino. Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.

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