Food: Giurso (Danone), 'all'Alpro Morning Club la nostra idea di colazione: buona, salutare e sociale'

"Per il nostro secondo anno a Sanremo abbiamo voluto creare un'attività focalizzata sulla colazione e che la raccontasse a modo nostro: buona, salutare e sociale, che parli di convivialità e possa intrattenere le persone che vengono al nostro bar, chiamato Alpro Morning Club". Sono le parole di Gabriele Giurso, marketing manager Alpro, all'Alpro Morning Club, l'evento, organizzato da Danone in occasione del Festival di Sanremo ispirato al soft clubbing, il nuovo modo di fare festa e di stare insieme di Millennials e Gen z che mette al centro la convivialità, il benessere e momenti di socialità anche nelle ore diurne. Una tendenza sempre più apprezzata che si lega in modo naturale al mondo della colazione e alle proposte a base vegetale.