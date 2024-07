Francesca Pascale e gli amori finiti, da Berlusconi a Paola Turci - Ascolta

Ad appena due anni dalle sfarzose nozze in Toscana, a Montalcino, tra l'ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale e Paola Turci, arriva il divorzio: il loro matrimonio è già finito. A confermarlo è Dagospia che cita come fonte l'ufficio della Procura di Firenze. Le loro unione stupì tutti: la cantante non era certo una fan del berlusconismo, mentre Pascale era stata una delle berlusconiane più accese fin da giovanissima, fino a legarsi al Cavaliere anche sentimentalmente, in uno dei periodi più difficili della sua storia dopo l'addio a Veronica Lario e le feste ad Arcore. Ma chi è veramente Francesca Pascale? Scopriamolo assieme.