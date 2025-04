Indagini in corso per capire se sia stato ucciso

Francesco Diviesti, il 26enne parrucchiere scomparso sabato da Barletta, è stato ritrovato cadavere nelle campagne di Canosa di Puglia. Da più parti erano state diffuse la foto e un appello per il suo ritrovamento Anche il sindaco di Barletta Mino Cannito aveva lanciato su Facebook un appello che invitava ad aiutare la famiglia dello scomparso nelle ricerche. Ora sono in corso indagini delle forze dell'ordine per comprendere se si sia trattato di una morte violenta o meno.