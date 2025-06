Non è escluso che gli inquirenti possano recarsi anche in Grecia se dovessero allungarsi i tempi per l’estradizione di Francis Kaufmann. Atteso l'esito dell'esame istologico sul corpo della 28enne russa

Verrà sentita dai pm di Roma la madre di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata morta lo scorso 7 giugno a villa Pamphili a poca distanza dal corpo della figlioletta di 11 mesi, Andromeda.

I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, potrebbero ascoltare la donna qualora dovesse venire in Italia o attraverso rogatoria.

Intanto sul corpo di Anastasia sono attesi per luglio i risultati degli esami istologici, disposti dalla Procura in seguito all’autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, che serviranno a chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la 28enne, nata a Omsk, in Siberia, sia stata soffocata.

Non è escluso che gli inquirenti possano recarsi in Grecia se dovessero allungarsi i tempi per l’estradizione di Francis Kaufmann, il 46enne americano, accusato di duplice omicidio aggravato. L’uomo, che si trova nel carcere di Larissa, ha rifiutato il trasferimento nel nostro Paese e ora si dovrà attendere la decisione dei giudici greci sull’estradizione. Dagli accertamenti compiuti finora è emerso che l’americano avrebbe utilizzato il passaporto con il nome di Rexal Ford per comprare la sim telefonica a Roma.