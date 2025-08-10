circle x black
Cerca nel sito
 

Israele, famiglie ostaggi contro occupazione Gaza: sciopero generale tra 7 giorni

Con loro i familiari delle vittime del 7 ottobre e dei militari uccisi: "Basta guerra". Destra in pressing su Netanyahu, a rischio tenuta governo. Ministero Salute Striscia: "Altri 5 morti per fame, due sono bambini"

Israele, manifestazione a Tel Aviv per gli ostaggi e contro il piano del governo su Gaza - Afp
Israele, manifestazione a Tel Aviv per gli ostaggi e contro il piano del governo su Gaza - Afp
10 agosto 2025 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

I familiari degli ostaggi, dei militari caduti e delle vittime degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, hanno indetto uno sciopero generale in Israele per domenica prossima per chiedere la fine della guerra e contro il piano del governo di occupare Gaza City. "Domenica prossima prenderemo una pausa per dire, 'basta, fermate la guerra, restituite gli ostaggi. E' nelle vostre mani", ha affermato in una conferenza stampa a Tel Aviv Reut Recht-Edri, la madre di Ido Edri, ucciso da Hamas al festival Nova.

E familiari degli ostaggi sequestrati da Hamas prenderanno intanto parte questo pomeriggio a una manifestazione di protesta a Londra che si concluderà a Downing Street per sollecitare il rilascio di chi è ancora nelle mani di Hamas, vale a dire per chiedere al Premier britannico, Keir Starmer, di dare la priorità al rilascio degli ostaggi prima di riconoscere lo Stato palestinese. A organizzare la 'Marcia nazionale per gli ostaggi' sono stati Stop the Hate Uk e diverse organizzazioni ebraiche.

Fra i partecipanti ci sarà Noga Guttman, la cugina del 24enne Evyatar David, di cui la scorsa settimana è stato diffuso un video, immagini riprese in un tunnel buio di Gaza in cui lo si vede scheletrico, e i familiari di Avinatan Or, rapito al festival Nova con la fidanzata Noa Argamani.

Destra in pressing su Netanyahu, a rischio tenuta governo

Crescono intanto le pressioni sul governo degli esponenti dell'estrema destra in Israele. Il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, avrebbe nuovamente minacciato di far cadere il governo e portare il Paese a elezioni anticipate durante la riunione della notte di giovedì in cui è stata decisa la nuova operazione militare per occupare Gaza City. "Per quel che mi riguarda, possiamo fermare ogni cosa e lasciare agli elettori decidere", aveva detto. Ieri sera, ha poi dichiarato di "aver perso fiducia nella capacità del Premier e della sua reale volontà di portare l'Idf a una vittoria decisiva".

Il ministro per la sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha poi anticipato la sua intenzione di chiedere al Premier di attuare "immediatamente" misure per "far cadere l'Anp", "in risposta alle fantasie di Abu Mazen su uno stato palestinese". "E' possibile arrivare alla vittoria. Voglio tutta Gaza, il trasferimento della sua popolazione e la colonizzazione", ha aggiunto Ben Gvir.

"Altri 5 morti per fame a Gaza"

Altre cinque persone sarebbero intanto morte di fame nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, fra cui due bambini, rende noto il ministero della Salute della regione, citando fonti ospedaliere. In totale, dall'inizio della guerra, i morti di fame nella Striscia sono stati 217, fra cui 100 bambini.

Idf: "Più di 1300 camion di aiuti a Gaza in 7 giorni"

Nell'ultima settimana sono entrati nella Striscia di Gaza più di 1.310 camion con aiuti, in larga misura cibo, ha intanto reso noto l'Idf, precisando che l'agenzia predisposta "continuerà a facilitare gli aiuti umanitari a Gaza per i civili, non per Hamas".

Non è chiaro tuttavia quanti di questi aiuti siano stati effettivamente distribuiti alla popolazione stremata della regione. L'Onu valuta che siano necessari dai 500 ai 600 camion di aiuti al giorno per sfamare e curare gli oltre due milioni di abitanti di Gaza.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
israele hamas israele gaza occupazione gaza gaza news gaza guerra
Vedi anche
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, la preoccupazione delle grandi aziende produttrici di alcolici


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza