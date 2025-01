Un bambino di due anni ha accidentalmente chiuso fuori casa la mamma, uscita in giardino per buttare la spazzatura, ed è rimasto solo con la sorellina neonata e il piano cottura acceso.

E' successo lo scorso 12 gennaio a Travagliato, in provincia di Brescia, e i due fratellini sono stati salvati dai carabinieri della compagnia Chiari. Una volta arrivati sul posto, i militari si sono resi conto che tutte le finestre dell'appartamento erano chiuse e abbattere la porta d'ingresso a vetri avrebbe rischiato di ferire il bimbo. Nel frattempo però - fanno sapere i carabinieri in una nota - la casa era ormai satura di fumo, dal momento che le pietanze in cottura sul piano a induzione avevano provocato un principio d'incendio. Così i militari hanno usato una porta basculante del garage per entrare in casa e salvare i due fratellini, che a causa dell'inalazione da fumo sono stati poi trasportati poi all'ospedale Sant'Anna di Brescia per accertamenti.