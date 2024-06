Non accennano a placarsi sui social le polemiche dei viaggiatori rimasti bloccati per 4 ore ieri sera a bordo del Frecciarossa Venezia-Milano all'altezza di Casirate D'Adda, vicino a Brescia. Per un guasto tecnico, verificatosi attorno alle 19, tutti gli impianti del treno hanno smesso di funzionare. Senza aria condizionata, senza più acqua (erano rimaste solo le bibite) e completamente al buio, i viaggiatori, tra cui diversi bambini e anziani, hanno atteso per ore l’arrivo dei soccorsi che hanno cominciato a chiamare dopo la prima ora di attesa ma senza successo. Hanno dovuto attendere altre tre ore prima che i tecnici di Trenitalia arrivassero per trasbordarli su un altro treno che li ha portati a destinazione in piena notte.