Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025 . Oggi, martedì 13 maggio, l'azzurro affronta il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Entrato per la prima volta in carriera nella top ten Atp (numero 9 del ranking), nei due turni precedenti del torneo il toscano ha battuto prima il finlandese Virtanen e poi lo statunitense Nakashima.

Dove vedere il match? Musetti-Medvedev, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il match dell'azzurro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e si potrà seguire in streqming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay