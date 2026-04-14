Fumo: presentato a Roma lo studio Logista-Ipsos sul fenomeno dell'illegalità

Il mercato illecito dei prodotti da fumo in Italia vale oggi 1,2 miliardi di euro, coinvolgendo quasi due milioni di consumatori attratti da canali non ufficiali che mettono a rischio la salute e l'economia. Questo fenomeno sottrae all'Erario 690 milioni di euro annui e minaccia oltre 6mila posti di lavoro nella filiera legale. Sono solo alcuni dei dati (relativi al 2025) emersi dall'indagine presentata a Roma 'Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell'illegalità', condotta da Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita e Ipsos Doxa.