Furto in casa proprietari clinica "Villa Claudia", divelta cassaforte

Furto in casa dei proprietari della clinica "Villa Claudia". Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nell'abitazione in via della Camilluccia alle 4,30 della notte scorsa dopo aver divelto le grate delle portefinestre. A chiamare i poliziotti del commissariato Ponte Milvio, intervenuti sul posto, è stato il personale della vigilanza.

Con la villa vuota, essendo i coniugi fuori Roma, i malviventi hanno avuto il tempo di mettere a soqquadro tutti i piani, fino a quando non hanno trovato e divelto la cassaforte. Grosso il bottino. Gli agenti sono ora impegnati nel rintracciare i proprietari derubati. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza. (di Silvia Mancinelli)