Il ragazzo, ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita. Motivi banali alla base dell'aggressione
Ci sarebbero motivi banali alla base dell'aggressione ai danni di un giovane di 17 anni, di Potenza, che si trova nel Salento per turismo, aggredito e picchiato questa notte davanti a una discoteca di Gallipoli, in provincia di Lecce e ricoverato in codice rosso all'ospedale 'Vito Fazzi'. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di stabilire il numero degli aggressori e risalire alla loro identità. Il ragazzo non è in pericolo di vita. Gli aggressori avrebbero usato un tirapugni colpendolo alla testa.