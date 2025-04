Gardaland festeggia i suoi primi 50 anni: le novità della stagione 2025

Gardaland entra ufficialmente nell’anno del suo 50° anniversario, tagliando un traguardo importante: circa 100 milioni di visitatori dal 1975. Un percorso di crescita continua che per questa nuova stagione si rafforza con 5 novità tra cui Animal Treasure Island, - la nuova esperienza in anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments – inaugurata di fronte ad una folla entusiasta e accompagnata da spettacolari fuochi colorati e spari di cannone.

Stefano Cigarini AD & Vice President ha commentato così questo traguardo: “Generazioni di italiani hanno vissuto esperienze straordinarie e raccolto momenti indelebili di felicità, qui a Gardaland. A distanza di cinquant'anni, queste emozioni continuano a tramandarsi da una generazione all'altra, grazie alla capacità del Resort di rinnovarsi continuamente, accogliendo con entusiasmo ospiti di tutte le età”

Punto di forza della nuova attrazione è il cast di personaggi della nuova IP (Intellectual Property) Merlin creati per instaurare un forte legame emotivo con il pubblico. “Pur mantenendo le loro caratteristiche di animali, nella storia che sta alla base dell’esperienza”, spiega Luisa Forestali, Head of Marketing Gardaland. “I personaggi sono rappresentati con valori e comportamenti che consentono ai visitatori di connettersi facilmente con ciascuno di loro e ritrovarsi nelle loro personalità. L’esperienza, quindi, andrà ben oltre l’attrazione, diventando un mondo narrativo in cui immergersi oltre i confini del Parco”.

Tra le novità anche il ritorno del mitico Uan in Bim Bum Bam Live, l’area rinnovata Dragon Empire, lo show A.I. The Future is Here e il nuovo film in 4D Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti.

Un anniversario che celebra mezzo secolo di emozioni ma che segna anche un nuovo capitolo nella storia del Resort, che guarda con fiducia alle prossime settimane - a partire dalla Pasqua e dai prossimi ponti primaverili con una previsione di incremento del flusso turistico italiano ma anche internazionale.