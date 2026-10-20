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Gemmato: "Specialisti nelle Case di comunità per rafforzare il territorio"

'Essenziali per la presa in carico dei cronici e per rendere il Ssn sempre più performante'

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20 ottobre 2026 | 18.32
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Lo stimolo che proviene dal Sumai è condivisibile: bisogna strutturare le Case della comunità come parte della sanità territoriale e irrobustirle con la presenza dei medici convenzionati, in particolare degli specialisti". Lo ha dichiarato Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervenendo al Congresso nazionale Sumai Assoprof a Roma.

Gli specialisti, ha spiegato Gemmato, "possono contribuire alla presa in carico, alla cura e alla gestione del paziente cronico. Insieme ai medici di medicina generale e agli infermieri di comunità, la figura del medico specialista convenzionato è necessaria per rendere il Servizio sanitario sempre più performante".

"Abbiamo una sanità pubblica che eccelle nell'alta complessità e che ancora oggi è tra i primissimi sistemi sanitari pubblici al mondo. Abbiamo però un buco nella sanità territoriale che le Case della comunità devono riempire", ha aggiunto il sottosegretario, ricordando la presenza di 1.065 strutture distribuite sul territorio. "All'interno di queste, il Sumai, con i suoi professionisti sanitari, può dare un contributo determinante", ha concluso.

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sanità congresso sumai asosprof case di comunità medicina territorio gemmato
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