“Regole certe e trasparenza per garantire la sicurezza nel settore del gioco pubblico e una regolamentazione chiara per contrastare l’illegalità e proteggere i giocatori”. È questa la linea indicata da Elisabetta Poso, direttrice dell’ufficio apparecchi da intrattenimento dell’agenzia Dogane e Monopoli, a margine dell’evento “In nome della Legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro” promosso da Codere Italia a Salerno.