Giornata della sicurezza del paziente, a Safe-T la formazione sanitaria guarda al futuro

Istituzioni, università e professionisti a confronto sulla riforma Ecm e il ruolo della simulazione clinica

Fare il punto sulle pratiche e sulle tecnologie più recenti che stanno contribuendo in modo sostanziale a ridurre il rischio di errori, promuovendo attraverso la simulazione clinica le competenze degli operatori e migliorando nel complesso la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale così come l'accessibilità delle polizze stipulate da aziende e professionisti. È l’obiettivo di Safe-T 2026 – Saving Lives Together, l'evento promosso da Accurate, società del gruppo Digit'Ed, che ha visto la partecipazione, a Roma, di istituzioni, società scientifiche e aziende farmaceutiche e biomedicali, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza del paziente, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, che si celebra oggi, 17 settembre, e dedicata al tema delle malattie croniche, dalle patologie oncologiche a quelle cardiovascolari.

Al centro della giornata - riferisce una nota - la riforma del sistema Ecm, che apre una nuova fase per la diffusione della simulazione clinica in Italia. Il nuovo Programma nazionale Ecm 2026 riconosce per la prima volta la simulazione clinica come tipologia formativa autonoma, attribuendole il valore più alto di crediti dell'intero sistema: 3 crediti Ecm per ogni ora di formazione. Una novità che valorizza esperienza pratica, gestione degli scenari complessi e prevenzione dell'errore clinico, e che il Programma indica come uno dei pilastri dell'Educazione continua in medicina. Secondo l'Oms si stimano 134 milioni di eventi avversi l'anno nei soli Paesi a basso e medio reddito, mentre la simulazione clinica può ridurre il rischio fino al 37%.

"La sicurezza delle cure è una priorità strategica imprescindibile per l'intero sistema sanitario”, ha affermato Patrizia Angelotti, Ceo di Accurate, sottolineando come “Safe-T costruisca un ecosistema che unisce formazione, simulazione e innovazione, investendo così sulla qualità e sulla tenuta futura del sistema sanitario”.

Renato Loiero, consigliere del presidente del Consiglio, ha definito la sicurezza delle cure "un investimento strategico" e non un costo, aggiungendo che addestrare i professionisti in ambienti simulati "è il modo più efficace per costruire una cultura della sicurezza". Loiero ha evidenziato anche il contributo di simulazione, intelligenza artificiale, tecnologie immersive e digitalizzazione nel prevenire gli errori e restituire tempo alla relazione medico-paziente, definendo Safe-T "l'espressione concreta di un metodo fondato sulla collaborazione pubblico-privato".

In oltre 15 anni di attività - continua la nota - “Accurate ha costruito un patrimonio distintivo di competenze e ricerca nell’ambito della formazione sanitaria: oltre 25mila professionisti formati, più di mille percorsi formativi Ecm realizzati, 100 centri di simulazione progettati e oltre 70 pubblicazioni scientifiche. Un’esperienza che integra formazione, simulazione e ricerca per sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche leadership, capacità decisionale, gestione dello stress e sicurezza delle cure.

Altro tema centrale è stata la certificazione delle competenze, con Accurate che ha illustrato il percorso avviato per le prime certificazioni italiane dedicate all'Esperto istruttore in simulazione in medicina e al Medico estetico esperto in ecografia del volto. Nel corso della giornata - conclude la nota - si sono alternati interventi istituzionali, accademici e scientifici dedicati alla riforma Ecm, alla gestione della cronicità e alle prospettive della simulazione clinica, davanti a una platea di presidenti di corsi di laurea in Medicina, direttori di Simulation Center, rettori, direttori generali e responsabili della formazione di aziende ospedaliere, universitarie e farmaceutiche. Sono intervenuti, tra gli altri, Luciano Ciocchetti, presidente del Gruppo parlamentare One Health, Maria Rosaria Campitiello e Gianfranco Nicoletti del ministero della Salute, Fabrizio Spada del parlamento Europeo in Italia e Laura Mazza della commissione Interparlamentare formazione e lavoro.