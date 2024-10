Giubileo: inaugurato info point, un "faro" per i pellegrini a via della Conciliazione

Città del Vaticano, 1 ott. (Adnkronos) Inaugurato stamani un info point in Via della Conciliazione- a Roma -che servirà come ‘faro’ per i pellegrini che arriveranno nella città eterna per il Giubileo. E’ stato realizzato con una sinergia tra il dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo, e Urban Vision, official supporter del Giubileo 2025. “Urban Vision, - spiega una nota - con un innovativo impianto LED adiacente all’ingresso del Centro Pellegrini – a pochi passi dalla Basilica di San Pietro, attivo fino a febbraio 2026, garantisce una visibilità immediata delle comunicazioni destinate ai pellegrini. L’Info Point costituirà il punto di riferimento dell'accoglienza per tutti i pellegrini, fornirà informazioni utili sui grandi eventi del Giubileo”.

“Ho accolto molto volentieri la proposta avanzata da Urban Vision, pensata per facilitare la comunicazione con i pellegrini di tutto il mondo che passeranno per Via della Conciliazione”, dice mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, a capo della macchina organizzativa giubilare -. Sono certo che le soluzioni innovative individuate saranno di grande supporto per favorire l’esperienza positiva che milioni di pellegrini si apprestano a vivere”.

“Collaborare con le autorità ecclesiastiche ad un evento spirituale di portata universale significa mettere la nostra esperienza e le nostre risorse a disposizione della comunità, dei fedeli, permettendo loro di dedicarsi pienamente all'esperienza spirituale -dice Gianluca De Marchi, Ceo di Urban Vision. "Da oltre 20 anni ci dedichiamo alla conservazione del patrimonio storico, ecclesiastico e artistico e, tra i tanti, il restauro del Colonnato di Piazza San Pietro è per noi motivo di orgoglio, ma oggi sentiamo di fare un passo in avanti nel metterci a servizio del Giubileo, usando l’esperienza e la tecnologia per agevolare il percorso dei pellegrini, affinché possano vivere il loro cammino di fede con intensità e raccoglimento". L’innovativo impianto di comunicazione per l'Info Point rappresenta solo la prima di una lunga serie di iniziative che Urban Vision ha in programma per supportare il Dicastero nella comunicazione delle attività del Giubileo.