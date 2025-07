Selvaggia Lucarelli? "Non la sento più, abbiamo vite diverse". E di Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, non intende parlarne. Intervista del 'Corriere della sera' a Giuseppe Cruciani, in occasione dell'uscita del libro 'Ipocriti!'.

"Adesso dicono che sono una specie di megafono del governo di centrodestra ... è ridicolo per uno che vuole il matrimonio omosessuale, la droga liberalizzata, l’adozione ai gay, ed è contro la chiusura dei negozi di cannabis light. Mi sento molto più antifascista di chi grida al fascismo continuamente", dice il 58enne che parla anche della mamma: "Da qualche anno ha una forma di degenerazione cerebrale, sta in una casa per anziani a Pescara, dove vive mia sorella. Non la chiamo, per non destabilizzarla, riportandola a una vita che non le appartiene più. La vado a trovare una volta l’anno".

L’amore più grande? "Quello che vivo adesso". Con Eleonora "ci siamo conosciuti a giugno del 2014 nel suo paese natale, Sacile. Ero andato con Filippo Facci per un incontro pubblico e lui mi aveva fatto notare questa ragazza carina che gli piaceva. Poi è finita in un altro modo". Con Selvaggia Lucarelli perché finì? "Ho deciso di non parlare mai di lei e di un’altra storia". Quella con la moglie di Jovanotti, Francesca Valiani? "All’epoca, per parlare di quella vicenda, rifiutai anche dei soldi, ma non volevo creare dolore a nessuno, rimestandoci sopra". Le sente ancora? "No, nessuna delle due. Non ci sarebbe nulla di strano, ma abbiamo vite diverse, non c’è motivo per farlo"..