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Gli aperitivi di Spritz Aut da Formia al Palazzo di vetro dell'Onu

I giovani dell'Associazione Liberautismo di Formia animeranno uno degli eventi nell’ambito della Conferenza Mondiale sui diritti di persone con disabilità

Gli aperitivi di Spritz Aut da Formia al Palazzo di vetro dell'Onu
06 giugno 2026 | 18.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I magici bartender di SpritzAut sono in viaggio per New York. Il prossimo 10 giugno i ragazzi di Formia prepareranno e serviranno i loro speciali aperitivi nella sede dell'Onu a New York. I barman dell’Associazione Liberautismo di Formia, aderente ad Angsa, sono partiti questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino. Li attendono nella sede della Nazioni Unite dove mercoledì, dalle 11.30 alle 15, animeranno uno degli eventi organizzati dal Ministero della Disabilità nell’ambito della Conferenza Mondiale sui diritti delle persone con disabilità in programma dal 9 all’11 giugno. L'obiettivo è quello di portare all'attenzione di tutti i paesi il tema della valorizzazione delle persone e la promozione di un nuovo sguardo e un nuovo approccio nei confronti della disabilità.

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Nicole Tucciarone, Lorenzo e Marino, i magnifici barman di Spritz Aut avranno l’occasione di dimostrare che per loro un futuro diverso esiste e che lo stanno costruendo insieme. Della delegazione fanno parte anche gli accompagnatori. SpritzAut è un progetto 'giovane', promosso da Liberautismo Aps, viaggia su un rimorchio bar acquistato con un contributo della Chiesa Valdese. E’ nato per offrire a giovani autistici occasioni reali di apprendimento, responsabilizzazione e crescita dell’autonomia attraverso attività di accoglienza e somministrazione.

Avviato dal 2023 con una prima fase laboratoriale e sviluppato poi attraverso esperienze operative in eventi pubblici, contesti ricettivi e iniziative territoriali, il progetto ha consentito ai partecipanti di acquisire competenze pratiche, sperimentarsi in situazioni concrete e consolidare capacità relazionali e operative. Oggi è una realtà consolidata che anima piazze e feste. E mercoledì anche il palazzo dell’Onu. SpritzAut si propone così come un presidio sociale mobile, capace di abbattere l’isolamento e favorire l’incontro tra cittadinanza e neuro divergenza, rendendo visibile il potenziale delle persone nello spettro autistico.

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Disabilità Autismo Diritti delle persone con disabilità
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