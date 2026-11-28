"Il richiamo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla collaborazione tra Stato e Comuni pone al centro del dibattito la necessità di risposte coordinate ai bisogni dei territori. In questo quadro, riteniamo utile sviluppare anche il confronto sul contributo della vigilanza privata alla sicurezza urbana". Lo afferma Giulio Gravina, vicepresidente Anivp con delega alle relazioni istituzionali, commentando l’intervento del ministro all’Assemblea Anci.

"Le imprese della vigilanza privata possono mettere a disposizione delle amministrazioni locali professionalità, organizzazione e tecnologie per la protezione dei beni e delle strutture pubbliche, nell’ambito dei servizi autorizzati. Valorizzare queste competenze significa costruire una collaborazione complementare all’azione delle istituzioni, con ruoli definiti, coordinamento e standard di qualità verificabili - continua Gravina - Anivp promuove la partnership pubblico-privato come strumento per rispondere alle esigenze delle comunità. Il dialogo con Anci e con i sindaci è fondamentale per individuare gli ambiti nei quali questa collaborazione può tradursi in progetti concreti. L’obiettivo è mettere le competenze delle imprese al servizio dei territori, nel pieno rispetto delle responsabilità pubbliche in materia di sicurezza" conclude Gravina.