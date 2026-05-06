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Hantavirus, Bassetti: "Problema si allarga oltre la nave da crociera, purtroppo ne sentiremo parlare"

"Alcuni passeggeri contagiosi hanno viaggiato su aerei e su altri mezzi"

Personale sanitario che è intervenuto sulla nave da crociera Mv Hondius (Afp)
Personale sanitario che è intervenuto sulla nave da crociera Mv Hondius (Afp)
06 maggio 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’infettivologo Matteo Bassetti torna sul focolaio di Hantavirus, scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Su X il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova conferma che a provocare i casi, saliti oggi a 8, e i 3 decessi è il ceppo Andes, l’unica variante nota di Hantavirus capace di passare da persona a persona. Una caratteristica che, secondo Bassetti, rende il quadro più complesso rispetto ad altri focolai.

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Il problema non riguarda più solo la nave. Alcuni passeggeri risultati contagiosi hanno, infatti, utilizzato aerei e altri mezzi di trasporto, dopo lo sbarco, aumentando il rischio di diffusione fuori dalla crociera. “Credo che di questo virus sentiremo parlare ancora, anche al di fuori della Hondius”, scrive Bassetti.

Il ceppo Andes si trasmette solo con contatti molto stretti, ma l’allerta resta alta. Oms e autorità sanitarie stanno tracciando i contatti dei passeggeri, mentre la nave si dirige verso le Isole Canarie per la gestione dell’emergenza.

La situazione attuale

Oggi, mercoledì 6 maggio, un nuovo caso di Hantavirus è stato trovato a Zurigo. Si tratta di un passeggero della nave da crociera, dove si è sviluppato il focolaio. L'uomo si è recato spontaneamente in ospedale, dopo aver ricevuto l'allerta sanitaria, legata alla nave ed è ora ricoverato in isolamento. Presenta sintomi respiratori lievi e la moglie, al momento asintomatica, ha scelto l’autoisolamento precauzionale.

L'Oms ha confermato il caso e sta coordinando il monitoraggio con i Paesi coinvolti, mentre i laboratori di Ginevra hanno identificato il ceppo Andes. Si tratta di una variante rara di Hantavirus, l’unica che può trasmettersi da persona a persona, ma solo con contatti molto ravvicinati. Il bilancio sale a 8 casi collegati al focolaio con tre confermati dai test. Il passeggero svizzero era passato anche da Sant'Elena.

Intanto la Spagna ha dato il via libera all’attracco della MV Hondius alle Isole Canarie, invocando diritto internazionale e spirito umanitario. Il protocollo sanitario è in definizione insieme a Oms ed Ecdc e verrà comunicato nei prossimi aggiornamenti ufficiali.

Le tre persone sintomatiche presenti a bordo sono già state evacuate via Capo Verde, dove la nave era ferma dopo l’emergenza. Secondo Madrid la nave raggiungerà le Canarie entro 3-4 giorni per garantire assistenza a passeggeri ed equipaggio.

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