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I carabinieri restituiscono al Museo Stibbert un'antica pistola rubata nel 1977

Un cittadino del Regno Unito in possesso dell'arma e che aveva incaricato una casa d’aste per la vendita, appresa l’origine furtiva del bene, ha offerto la massima collaborazione per consentirne il rimpatrio in Italia per la successiva restituzione al luogo di provenienza

(La pistola riconsegnata - Arma dei Carabinieri Tpc)
(La pistola riconsegnata - Arma dei Carabinieri Tpc)
25 giugno 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze hanno restituito al Museo Stibbert di Firenze una pistola denominata “terzetta a ruota” risalente alla fine del XVI secolo. Si tratta di un’arma storica composta da una canna liscia a due ordini, con culatta punzonata da uno stemma, provento del furto perpetrato il 21 ottobre 1977 in danno dello stesso museo.

L’attività investigativa, avviata dai carabinieri del Nucleo Tpc di Firenze grazie alla segnalazione di un’importante casa d’aste internazionale, ha permesso di accertare che l’arma corta ritrovata era proprio quella rubata dall’istituto museale fiorentino. Un cittadino del Regno Unito in possesso della storica pistola e che aveva incaricato una casa d’aste per la sua vendita, appresa l’origine furtiva del bene, ha offerto la massima collaborazione per consentirne il rimpatrio in Italia per la successiva restituzione al luogo di provenienza. In considerazione dell’esito favorevole della vicenda, non è stato necessario avviare la procedura di rogatoria internazionale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che ha coordinato le attività investigative. Il 13 marzo scorso, nella sede dell’Ambasciata italiana a Londra, è stato prelevato il bene d’arte a cura del personale Tpc di Firenze.

La cerimonia di consegna avvenuta oggi testimonia, spiega una nota, ancora una volta l’importanza della cooperazione internazionale non solo tra le Forze di Polizia ma anche tra gli operatori commerciali di settore i quali, dimostrando anche essi una sensibilità sulla tutela dei beni culturali, collaborano affinché gli oggetti d’arte possano ritornare nei luoghi da dove sono stati asportati. Fondamentale la catalogazione delle fotografie dei beni culturali provento di reato che alimentano la “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, strumento indispensabile ai carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale per localizzare e recuperare beni sottratti anche a distanza di tempo. La Procura di Firenze, data la natura giuridica del bene, ha emesso il nulla osta alla restituzione del bene all’avente diritto Museo Stibbert.

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Tag
pistola furto restituzione beni culturali cooperazione internazionale
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