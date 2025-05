I Concerti della Speranza: musica e disabilità in scena al Teatro dei Ginnasi di Roma

Un pomeriggio di emozione, musica e integrazione. È quanto accaduto a Roma, al Teatro dei Ginnasi, con la prima edizione de “I Concerti della Speranza”, un progetto che ha portato dieci bambini con disabilità a vivere da protagonisti un’esperienza musicale condivisa insieme al direttore d’orchestra e musicisti professionisti. Organizzata da SuperJob – piattaforma gratuita di e-recruitment per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nata grazie al contributo di Neopharmed Gentili e con il coinvolgimento di Michael Page – in collaborazione con le cooperative “Mio Fratello è Figlio Unico Onlus” e “Madre Terra”, l’iniziativa ha voluto dimostrare come la musica possa essere un vero e proprio strumento di comunicazione, relazione e crescita per tutti, anche e soprattutto per chi affronta condizioni di fragilità.