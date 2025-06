'I luoghi del cuore' del Fai

"Oltre due milioni di voti e una mobilitazione diffusa da Nord a Sud: si è conclusa con numeri record la 12ª edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che dà voce all’affetto degli italiani per i luoghi più amati del Paese. L’iniziativa, che ha raccolto oltre 2 milioni e trecentomila voti, si conferma come il più grande e partecipato strumento di cittadinanza attiva dedicato alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Un successo reso possibile non solo dal coinvolgimento individuale, ma anche dalla partecipazione di 196 comitati, associazioni, parrocchie e amministrazioni locali che hanno scelto di attivarsi in prima persona per proteggere e valorizzare chiese, borghi e sentieri. “Intesa Sanpaolo sostiene da vent'anni I Luoghi del Cuore e, insieme al FAI, ha individuato in questo progetto un perfetto esempio delle modalità con cui Intesa Sanpaolo interviene a sostegno dell'arte, della cultura e del paesaggio”, ha ricordato Paola Musso, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo. Anche Marco Magnifico, Presidente del FAI, ha sottolineato l'importanza dell’iniziativa: “Questa edizione de I Luoghi del Cuore e i numerosi voti ricevuti testimoniano che gli italiani chiedono a gran voce che il patrimonio culturale venga tutelato a lungo”. I Luoghi del Cuore, che vede il sostegno di Intesa Sanpaolo sin dalla prima edizione, si conferma così un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, capace di trasformare il sentimento in azione, la memoria in cura, e l’amore per il territorio in progetti concreti di valorizzazione e recupero.”