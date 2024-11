Ia taglia-burocrazia per medici famiglia: "2 ore risparmiate"

La burocrazia che attanaglia i medici di famiglia rubando tempo agli assistiti potrebbe dissolversi in breve tempo grazie all'intelligenza artificiale. Elty di DaVinci Salute - azienda italiana healthtech del Gruppo Unipol - ha lanciato 'Referti AI' per una gestione efficiente dei referti e per supportare il lavoro de gli studi medici. Ad impattare sulla vita di tutti i giorni dei medici di medicina generale non sono solo gli oltre 1.500 pazienti per medico, ma "anche tutta una serie di attività, come la gestione dei referti e dati clinici, che vanno a sottrarre tempo prezioso alla cura diretta dei pazienti", evidenzia l'azienda. Da questo bisogno di ricentrare il rapporto medico-paziente sulla qualità nasce l'idea di Elty di "integrare l'intelligenza artificiale negli strumenti di lavoro quotidiani dei medici, contribuendo alla semplificazione e ottimizzazione dei processi clinici e gestionali, riducendo l'impatto della burocrazia e migliorando la tempestività e la qualità dell'assistenza".

La nuova funzionalità Referti AI, "progettata per rendere il lavoro dei medici più agile e sereno, consente di risparmiare fino a 2 ore al giorno automatizzando la trascrizione dei parametri clinici nella cartella clinica del paziente direttamente dai referti in formato Pdf o immagine, oltre ai referti Cda2 già leggibili", spiega una nota. Integrata con il Fascicolo sanitario elettronico (Fse), "la soluzione offre una panoramica chiara, immediata e accessibile delle informazioni del paziente, evidenziando tramite un sistema cromatico intuitivo eventuali valori fuori norma per una valutazione precisa e tempestiva". A breve, l'intelligenza artificiale consentirà anche "di standardizzare le diverse unità di misura tra le cliniche, rendendo possibile la creazione di grafici che permettono ai professionisti di visualizzare con facilità l'andamento dei parametri nel tempo e di confrontarli in modo intuitivo, ottimizzando ulteriormente l'efficienza - precisa l'azienda - Questo rappresenta solo il primo passo di un percorso che mira a integrare sempre più l'intelligenza artificiale nella medicina generale, con l'obiettivo di semplificare ulteriormente il lavoro dei professionisti e migliorare il supporto alla medicina generale".

Il dottore, 'intelligenza artificiale può ridurre oneri amministrativi e migliorare prevenzione attraverso analisi dati'

"Con questo nuovo servizio, Elty di DaVinci Salute conferma il proprio impegno a lungo termine nella medicina generale, fornendo ai professionisti strumenti tecnologici avanzati per affrontare le sfide quotidiane. La nostra missione è migliorare la qualità dell'assistenza e supportare i medici in ogni fase del loro lavoro. Il servizio Referti AI si inserisce in un progetto più ampio e in continua evoluzione, concepito per offrire soluzioni all'avanguardia al servizio della medicina del futuro", afferma Stefano Casagrande, Ceo & co-fondatore di Elty di DaVinci Salute.

"Il medico di medicina generale rappresenta un punto cardine per l'accesso alla salute e l'intercettazione precoce di alcune patologie, resa possibile grazie alla sua vicinanza alla comunità e al rapporto di fiducia con i pazienti. Tuttavia, la crescente burocrazia limita il tempo dedicato alla cura. L'intelligenza artificiale offre un'opportunità straordinaria per ottimizzare le risorse, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la prevenzione attraverso l'analisi dei dati e la stratificazione del rischio. E' importante però non perdere di vista ciò che mai nessuna macchina o algoritmo sarà in grado di fare: l'umanizzazione delle cure", sottolinea Salamone Francesco, medico di medicina generale utilizzatore di Elty di DaVinci Salute.