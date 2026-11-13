Il Giornale d'Italia compie 125 anni, non sono solo un traguardo di cui essere fieri, ma una ripartenza verso futuro, 7 novembre evento a Milano

Nato il 16 novembre 1901, Il Giornale d’Italia spegne 125 candeline e si prepara a festeggiare il compleanno con un evento a Milano presso la propria Redazione a Palazzo Nerino, in via San Maurilio 13: non solo un brindisi, ma anche una serata di riflessione per affrontare le sfide del presente e del futuro, all’insegna della missione, "insita nel nostro Dna, di “raccontare la verità attraverso un’informazione indipendente basata su fatti, numeri e sempre con toni moderati”. Il Giornale d‘Italia nacque per intuizione politica e culturale di Antonio Salandra e Sidney Sonnino con la direzione di Alberto Bergamini, chiamato dalla redazione del Corriere della Sera per dar vita a un quotidiano indipendente, moderno, riformista e liberale. Da 125 anni racconta la storia d'Italia e del mondo, attraversando ogni singola fase cruciale del Paese: le guerre mondiali, i dopoguerra e le ricostruzioni, le trasformazioni sociali, il miracolo economico, le crisi e le riprese e il passaggio al nuovo millennio e ai grandi fatti e alle sfide che dobbiamo affrontare. “Rappresentare oggi, con profonda umiltà e orgoglio, una testata storica con una importante missione che compie 125 anni è un onore che comporta una grandissima responsabilità – dichiara Luca Greco, direttore de il Giornale d’Italia – Su queste colonne hanno scritto le menti più brillanti della cultura italiana: da Gabriele D’Annunzio a Benedetto Croce, da Vilfredo Pareto ad Antonio Fogazzaro, fino a Giovanni Pascoli e Luigi Pirandello. E fu sempre questo giornale che diede vita, il 10 dicembre 1901, alla 'Terza Pagina', ovvero la sezione cultura. In un’epoca in cui l’informazione rischia spesso di cedere al clamore, alla superficialità o alla demagogia e retorica, senza comprendere gli eventi e i fatti, cedendo alle fake news e all’utilizzo improprio dell’AI, il nostro dovere primario verso i lettori rimane quello di cercare senza sosta la verità, di restituire una mappa fedele della realtà, sulla base dei fatti e dei numeri, pur rispettando le diverse opinioni. Raccontare ciò che accade senza artifici o tifoserie non è una scelta di comodo, ma la risposta più forte che un giornale libero possa dare alla democrazia!”.

La lezione di rigore e di attenzione sociale che ha sempre percorso Il Giornale d’Italia nella sua storia ultracentenaria non solo rimane intatta oggi, ma anzi emerge con ancor maggiore urgenza se pensiamo all'incredibile densità di eventi traumatici che hanno sconvolto il mondo negli ultimi sei anni. Un lasso di tempo in cui il quotidiano ha raccontato stagioni di rottura epocale: dalle restrizioni alla libertà con tutti i relativi nodi etici dei lockdown e del green pass, passando per il dramma del ritorno alla guerra nel cuore dell'Europa a causa del conflitto russo-ucraino - non dimenticando l’impatto economico per la rinuncia alle forniture a basso costo di gas, petrolio, grano e fertilizzanti - senza dimenticare ovviamente il venir meno del diritto internazionale, con l’espansione israeliana nei territori del medio oriente (invasione di Palestina, Libano e operazioni militari al di fuori delle acque internazionali) o l’attacco all’Iran per esportare la 'democrazia occidentale' a un Paese con 7.000 anni di storia e dotato dei più grandi pozzi di petrolio del pianeta dopo il Venezuela (con evidenti conseguenze su benzina, gasolio e bollette per famiglie e imprese, tra le cause della perdita di consensi di Donald Trump alle elezioni di Midterm). E ancora: il mondo multipolare sospeso tra crisi energetiche globali e la nuova corsa alle materie prime e territori (con gli Usa che hanno rispolverato la 'dottrina Monroe' evolvendola nella 'Donroe'), l'inquietante debito pubblico italiano che ha toccato la cifra record di 3.200 miliardi di euro (saranno 100 mld di euro gli interessi passivi nel 2027, il tutto con impoverimento per sanità, welfare e aziende e famiglie).

Per arrivare alle crescenti proteste sociali che non possono essere sempre e solo derubricate semplificando con la logica del 'disordine giovanile da reprimere' ma che rappresentano un profondo disagio sociale (da affrontare con una visione d’insieme), l’opportunità / minaccia dell’intelligenza artificiale (ci aveva visto lungo Kubrick nel '68 con 2001 Odissea nello Spazio?) fino alle guerre ibride e cyber e al della crollo della natalità, pensando ai 350mila nuovi nati stimati nel 2026 rispetto ai 562 mila del 2010: un trend in continua discesa che impatterà sempre di più su sostenibilità delle pensioni, bilancio dello Stato, servizi e tasche dei cittadini. Sarà un momento di incontro e confronto che vedrà i messaggi di Papa Leone XIV e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Messaggi di saluti anche del ministro della Difesa Guido Crosetto, del ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del ministro dell’Ambiente della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, nonché del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. La serata prevederà quindi gli interventi del Direttore Editoriale de il Giornale Vittorio Feltri su “Il ruolo dell'informazione indipendente nel tempo”, del Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana su “125 anni di storia, da Bergamini ad oggi”, e del Direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini su “Quale informazione nel XXI secolo?”, oltre che del Direttore de Il Giornale d’Italia Luca Greco su “125 anni e le grandi sfide del presente e del futuro”. Questi 125 anni non rappresentano solo un traguardo di cui essere fieri, ma un punto di ripartenza verso il futuro e Il Giornale d’Italia, forte di oltre 5 milioni di lettori, di qualità, a livello nazionale, e oltre 3,5 milioni di follower digitali.